В ночь на 4 августа на Татарстан обрушатся грозы и порывистый ветер

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Завтра, 4 августа, на территории Татарстана вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью на территории республики местами прогнозируются грозы и кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где опустится туман.

Подробнее о метеоусловиях последнего месяца лета читайте в материале Погода в Татарстане в августе: вернется ли жара после дождливого июля.