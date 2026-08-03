Татарстан на юнармейских сборах Приволжья «Гвардеец» представляют 20 учащихся

Двадцать учащихся 9-х и 10-х классов представляют Татарстан на стартовавших в Пензенской области юнармейских военно‑патриотических сборах «Гвардеец». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Речь идет о воспитанниках таких учебных заведений, как Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, Актанышская кадетская школа‑интернат, Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. Кайманова и Казанская кадетская школа‑интернат имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова, а также ряда других образовательных учреждений РТ.

В прошедшей 1 августа в Пензе церемонии открытия сборов приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов, губернатор Олег Мельниченко, Герой РФ Александр Решетников и участник программы «Время героев» Вячеслав Зенкин. Проект реализуется под патронатом полномочного представителя главы государства в ПФО Игоря Комарова.

Церемонию украсило выступление духового оркестра с фанфарой «Великая Россия». В день открытия гости провели «Уроки мужества», рассказав о значении специальной военной операции и поделившись личным опытом, заявили в пресс-службе.

Сборы проходят с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института. В них участвуют более 280 юношей из 14 регионов Приволжья, а также из Луганской Народной Республики. Участников ждут соревнования на силу, смекалку и выносливость, знакомство с солдатским бытом и современным вооружением, а также командные и личные достижения.

«Служба Отечеству – дело чести для защитников России. Желаю вам за время сборов сделать еще один шаг на этом пути, стать одной семьей, готовой поддержать друг друга», – заявил Александр Тихонов.

«Мы продолжаем традицию „Гвардейца“, считая это стратегически важным: качественная допризывная подготовка – основа безопасности государства. В Год единства народов России здесь собрались ребята разных национальностей, а основа наших побед – товарищество и братство», – заметил пензенский губернатор Олег Мельниченко.

Программа сборов включает строевую, физическую, стрелковую, парашютную подготовку, занятия по истории, тактике, управлению БПЛА, соревнования по военно-прикладным дисциплинам, футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу, шашкам. Также предусмотрены творческие конкурсы и культурно-познавательная программа, посвященная достопримечательностям Пензенской области.

В этот же день, 1 августа, под руководством Александра Тихонова прошло заседание комиссии по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.