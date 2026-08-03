Тракториста будут судить за то, что оборвавшийся трос насоса убил мужчину в РТ

65-летнего жителя Мамадышского района Татарстана будут судить за гибель мужчины во время работ по замене водяного насоса. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

По данным следствия, несчастный случай произошел 23 мая 2026 года в селе Грахань, где пятеро сельчан проводили самовольную замену водяного насоса. Один из управлял трактором, к которому был прикреплен трос, с помощью которого сельчане пытались вытащить насос из скважины. В какой-то момент трос оборвался, и его концом ударило мужчину, стоявшего поблизости. Он погиб на месте.

На тракториста завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, оно направлено в суд.