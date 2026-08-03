В Казанском Кремле проведут «Школу тактильных моделей»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 7 по 16 сентября в музее-заповеднике «Казанский Кремль» впервые состоится просветительская «Школа тактильных моделей». Десятидневный интенсив нацелен на подготовку специалистов к созданию тактильных моделей для незрячих и слабовидящих людей, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В качестве педагогов выступят Михаил и Ольга Шу – основатели одной из крупнейших в России мастерской тактильных макетов. Среди их реализованных проектов – тактильные модели для Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Дома культуры «ГЭС-2», Государственного исторического музея и многих других учреждений культуры.

Присоединиться к интенсиву организаторы приглашают скульпторов, художников, инженеров, 3D-дизайнеров, а также студентов соответствующих направлений.

Участники школы пройдут все этапы производства – от эскиза до готового объекта, изготовят три тактильные модели к предметам из фондов музея-заповедника, изучат особенности тактильного восприятия, а также познакомятся с правилами тифлокомментирования и этикой общения с незрячими и слабовидящими людьми.

Модели, которые планируется изготовить в рамках проекта, будут отличаться по технике, методам изготовления и обработке, чтобы участники интенсива смогли приобрести практический опыт работы для музеев разного профиля.

Для участия необходимо ознакомиться с положением о проекте, заполнить анкету и прикрепить портфолио (при наличии) до 10 августа (включительно) по ссылке. Для зарегистрировавшихся участников будет проведен вебинар, на котором преподаватели и организаторы расскажут о данной инициативе.

В пресс-службе музея-заповедника обращают внимание на то, что количество мест ограничено и отбор для участия в интенсиве проходит на конкурсной основе. При этом обучение в рамках школы будет бесплатным, инициаторы предоставят все необходимые материалы и инструменты.

Проект «Школа тактильных моделей» реализуется в рамках грантовой поддержки программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».