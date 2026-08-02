«День тех, кто не отступает и не сдается»: в Казани отметили праздник ВДВ

Около пятисот человек собрались сегодня в казанском парке Победы, чтобы отпраздновать День Воздушно-десантных войск. Торжественный митинг традиционно объединил несколько поколений десантников, а также тех, кто на них равняется. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





«Пример людей, которые гордятся своей страной»

В казанском парке Победы сегодня прошел митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск. Здесь собрались около 500 десантников из столицы и других городов и районов республики. Поздравить защитников Родины пришли также их близкие, друзья и почетные гости.

«Уважаемые десантники, позвольте поздравить вас от имени мэра города и от себя лично! Это действительно праздник тех, кто не отступает и не сдается. Ваши наследники сегодня продолжают ваше дело на полях специальной военной операции. Вы хороший пример людей, которые гордятся своей страной», – сказал, открывая мероприятие, руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Участники митинга традиционно собрались у мемориала памяти героям Великой Отечественной войны. Строй рослых мужчин в парадной форме вырос перед памятником буквально за несколько минут. Десантники собирались очень организованно, сдержанно и спокойно.

«Союз десантников РТ – одна из ведущих и самых активных ветеранских организаций, проводящих большую работу, в том числе военно-патриотическую с молодежью. От всей души поздравляю вас – братьев по оружию! Желаю вам здоровья, мира и, конечно, нашей победы», – выступил перед участниками митинга начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин.

На открытии к собравшимся обратились и молодые люди – активисты своих учебных заведений в части военно-патриотической подготовки. А один из коллективов подготовил номер с оружием: ребята выбежали на площадь под громкие хлопки холостых выстрелов и продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Несколько раз на импровизированную сцену выходил с гитарой ученик 7-го лицея Казани Амир Бурганов, исполнивший несколько песен.

«На занятия музыкой меня вдохновила моя мама. Я очень благодарен ей и моему педагогу Ольге Юрьевне. Часто принимаю участие в военно-патриотических мероприятиях, но на Дне Воздушно-десантных войск выступаю всего второй раз. Честно, я вдохновляюсь их мужеством и хочу быть на них похожим. У меня есть медаль – за патриотизм и помощь в тылу», – поделился он с «Татар-информом».

Амир Бурганов

В завершение торжественной части митинга наградили некоторых его участников. Даже спустя десятилетия после службы многие десантники продолжают заниматься общественно-полезной деятельностью. Помимо ветеранов боевых действий и действующих бойцов отметить праздник сегодня пришли представители благотворительных фондов, меценаты, участники гуманитарных отрядов.

После возложения цветов к мемориалу стройная процессия двинулась к следующему монументу. Это тоже давняя традиция – десантники каждый год обходят памятники в парке Победы, вспоминая подвиги своих предшественников.

«Мы совместно работаем как на СВО, так и в тылу, поддерживаем друг друга. Мне очень приятно, что сегодня я получил благодарность от Союза десантников РТ. Мы давно сотрудничаем с ВДВ, совместно ездим с гуманитарными миссиями на СВО. От имени нашего Содружества желаю братьям-десантникам мирного неба над головой», – сказал председатель Содружества пограничников РТ Альберт Сулейманов.

«Служба в десанте многому учит»

Праздник в парке Победы стал, как обычно, отличным поводом для встречи товарищей-сослуживцев. Многие увидели здесь сегодня своих инструкторов, наставников, тех кто, по сути, воспитал их во время службы. Так, на митинг пришел знакомый всем татарстанским десантникам Геннадий Леоничев – 79-летний инструктор воздушно-десантной подготовки Центрального аэроклуба РТ.

«Через меня прошла не одна дивизия. Уже более 50 лет я работаю инструктором. Сегодня здесь очень много моих воспитанников, очень приятно видеть каждого из них. Как я стал инструктором? После службы в ВДВ, где я служил три года. К 1975 году у меня было уже более трехсот прыжков», – поделился ветеран ВДВ с «Татар-информом».

О службе под началом Леоничева нам рассказал один из его воспитанников – Иван Семенов. Он служил в десантных войсках в том же 1975 году и на данный момент сам является пенсионером.

«Я помню Геннадия Александровича еще молодым, крепким мужчиной. Он всегда поддерживал железную дисциплину, имел огромный авторитет. Помню, как однажды он одним словом разнял драку. Служба в десанте вообще учит человека дисциплине. Это дает упорядоченность во всем и чувство общности», – отметил десантник.

Дмитрий Магницкий (слева) с сослуживцами

Как признаются многие, служба в десанте – это не только про хорошую физическую подготовку и престиж. Это также морально-нравственные установки, тренировка характера и закалка духа.

«Служба в десанте – это подготовка на высшем уровне. Там я научился дисциплине, ответственности за себя и за близких. Служба научила меня, что не существует невыполнимых задач. Там же я обрел товарищей на всю жизнь. Несмотря на то что мы из разных городов, мы регулярно видимся хотя бы дважды в год», – рассказал нам Дмитрий Магницкий.

Алия с супругом-десантником

Отражение усвоенных на службе установок можно было увидеть сегодня и в том, что многие десантники пришли на праздник семьями. Детей в парке было почти столько же, сколько и самих бойцов ВДВ.

«Мой муж – десантник. Этот день мы отмечаем ежегодно уже 12 лет, для нас это семейный праздник. Мой муж – наша большая гордость, с ним мы чувствуем себя спокойно, понимаем, что в любой момент он сможет нас защитить. Он у нас традиционно строгий, в семье царит дисциплина. Сын тоже планирует идти по стопам отца – будет десантником», – заявила супруга десантника Алия.

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