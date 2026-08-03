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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 15:56

Прыгунья в воду Кедрина вышла в финал ЧЕ на вышке

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Прыгунья в воду Кедрина вышла в финал ЧЕ на вышке
Фото: russwimming.ru

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже. В четвертый день в прыжках в воду у девушек с 10-метровой вышки проходил предварительный этап, который давал возможность отобраться в финал.

Россиянка Александра Кедрина показала восьмой предварительный результат – 269,25 балла. И прошла в финал соревнований.

С лучшим временем туда пробилась испанка Анна Карвахаль Сан Мигель – набрала 308,70 балла.

Добавим, медали в этом виде разыграют сегодня вечером.

#прыжки в воду
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