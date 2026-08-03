Прыгунья в воду Кедрина вышла в финал ЧЕ на вышке

Фото: russwimming.ru

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже. В четвертый день в прыжках в воду у девушек с 10-метровой вышки проходил предварительный этап, который давал возможность отобраться в финал.



Россиянка Александра Кедрина показала восьмой предварительный результат – 269,25 балла. И прошла в финал соревнований.



С лучшим временем туда пробилась испанка Анна Карвахаль Сан Мигель – набрала 308,70 балла.



Добавим, медали в этом виде разыграют сегодня вечером.