Сычуаньская опера и татарский театр выступят на форуме «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главными событиями культурной программы IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» станут выступления артистов Сычуаньской оперы и показ спектакля татарстанского театрального объединения «Алиф», поставленного в Китае. Об этом сообщает пресс-служба форума.

17 и 18 августа на сцене нового Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала артисты Сычуаньской оперы представят постановку «Чуань юнь дун фан».

Сычуаньская опера считается одним из древнейших видов китайского театрального искусства и входит в число важных элементов нематериального культурного наследия Китая. Зрители смогут познакомиться с многовековыми традициями китайской сцены, ее пластикой, музыкой и актерским мастерством.

Еще одним знаковым событием станет спектакль театрального объединения «Алиф» на площадке MOÑ. Постановку создали режиссер Туфан Имамутдинов, хореограф Нурбек Батулла и танцовщик Марсель Нуриев. Через язык современного театра авторы предлагают по-новому взглянуть на национальную культуру и соединяют традиции с художественными поисками нового поколения.

Два спектакля представляют разные культурные традиции и театральные школы, однако именно они станут центральными событиями культурной программы форума. Организаторы рассчитывают, что искусство поможет зрителям лучше понять культуру друг друга и станет основой для новых гуманитарных проектов России и Китая.

В программу также войдут Дни китайского кино в кинотеатре «Мир», выставки в Казанском Кремле, Национальном музее Республики Татарстан и Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Экспозиции будут посвящены истории, искусству и культурному наследию народов России.

Для участников и гостей форума организуют экскурсии по знаковым культурным объектам Казани. В их числе новое здание театра имени Камала, Национальная библиотека Татарстана и Центр уникального мастерства.

Форум «РОСТКИ» традиционно объединяет не только представителей бизнеса, но и участников гуманитарного и культурного сотрудничества. Организаторы отмечают, что культурная программа позволит российской и китайской аудитории ближе познакомиться с традициями друг друга.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что культурный обмен между Россией и Китаем приобретает все более глубокие формы. По ее словам, форум становится площадкой для совместных творческих проектов, а искусство помогает находить общие смыслы, несмотря на расстояние между странами.

Она также напомнила, что историческая связь России и Китая проходит и через Татарстан: Великий чайный путь, по которому в XVIII-XIX веках китайский чай доставляли в Россию и Европу, проходил по территории современной республики. По мнению министра, это показывает, что исторические связи продолжают влиять на современное культурное сотрудничество.