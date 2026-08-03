Метшин: случаи паркового вандализма в Казани стали единичными

Казанцы стали значительно бережнее относиться к общественным пространствам, поэтому случаи паркового вандализма сегодня носят единичный характер. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, еще несколько лет назад из парков регулярно похищали металлические урны, мусорные баки, трубы для полива, цветы и даже чернозем.

«Сегодня это представляется совершенной дикостью. Надеюсь, парковый вандализм уйдет в прошлое, потому что в подавляющем большинстве жители Казани с любовью и заботой относятся к тому комфорту и благоустройству, которое создается для них», – сказал Метшин.

Мэр отметил, что за последние годы отношение горожан к общественным пространствам заметно изменилось. Если раньше в выходные жители стремились выехать за город – на Волгу, озера и другие места отдыха, то теперь все чаще проводят свободное время в городских парках и скверах.

«Сегодня люди выбирают общественные пространства, проводят там выходные, участвуют в мероприятиях, которые организует Дирекция парков и скверов, в спортивных и культурных событиях. Для этого парки и создавались. Но такая популярность означает и колоссальную нагрузку на инфраструктуру», – подчеркнул он.

По словам Метшина, за последние годы количество парков и скверов в Казани значительно увеличилось, однако финансирование их содержания не успевает за темпами развития городской среды.

«Количество парков и скверов выросло в пять раз, а финансирование даже в два раза не увеличилось. Мы сейчас активно работаем с Министерством финансов Татарстана, чтобы защитить необходимые средства. Все эти территории нуждаются в ежедневном уходе», – отметил мэр.

Он также поблагодарил сотрудников городских служб и волонтеров, которые помогают содержать общественные пространства в порядке, подчеркнув, что именно их ежедневная работа позволяет сохранять парки и скверы комфортными для жителей и гостей города.