Выдача ипотеки на ИЖС в Татарстане выросла после прошлогоднего спада

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в июне 2026 года было выдано 862 ипотечных жилищных кредита на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что на 47,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это следует из данных Банка России, содержащихся в ежемесячной статистике по рынку ипотечного жилищного кредитования.

При этом показатель остается значительно ниже максимального значения последних лет, зафиксированного в июне 2024 года, когда было выдано 3,2 тыс. таких кредитов.

Из общего числа кредитов 325 были выданы на строительство индивидуальных жилых домов, а 537 – на приобретение готовых объектов ИЖС.

Объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС в июне 2026 года составил 4,5 млрд рублей, что на 67,8% больше, чем годом ранее. Вместе с тем показатель остается ниже максимального значения последних лет: в июне 2024 года объем выдачи достигал 8,8 млрд рублей.

На строительство индивидуальных жилых домов пришлось 1,6 млрд рублей, на приобретение готовых объектов – 2,8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства в июне 2026 года составил 5,2 млн рублей. По сравнению с июнем 2025 года средний чек увеличился на 13,9% – тогда он равнялся 4,6 млн рублей.

Средневзвешенный срок ипотечных кредитов на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства, выданных в июне 2026 года, составил 27 лет, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Доля ипотечных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в общем объеме ипотечного кредитования Татарстана составила 26,2% против 27,9% в июне 2025 года.