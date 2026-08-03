До конца года в Казани планируют обеспечить землей 2,4 тыс. многодетных семей

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До конца 2026 года земельными участками планируют обеспечить 2,4 тыс. многодетных казанских семей. Для новых поселков уже ведется строительство дорог и инженерной инфраструктуры. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Ренат Галяутдинов.

По словам докладчика, сегодня в списке граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, состоят 18,2 тыс. многодетных семей. С начала реализации программы участки уже получили 11,1 тыс. семей, еще 7 тыс. семей остаются в очереди.

Фото: скриншот презентации

С начала 2026 года в столице РТ уже проведено 78 комиссий по распределению земельных участков, по итогам которых многодетные семьи выбрали 877 участков. Еще 1,2 тыс. земельных участков уже сформированы и подготовлены к предоставлению, а 739 находятся на стадии формирования.

«Участки требуют обеспечения дорогами, газом, водоснабжением. Благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, с 2025 года из бюджета республики ежегодно выделяется 1 млрд рублей – по 500 млн рублей на строительство дорог и объектов водоснабжения для поддержки освоения земельных участков многодетных семей», – напомнил Галяутдинов.

По поручению Раиса Татарстана также подобраны и сформированы новые территории, которые позволят обеспечить земельными участками еще 1,7 тыс. семей. Новые массивы расположены в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском и Лаишевском районах республики.

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