Цены на мед выросли на 200–300 рублей: пчеловоды об урожае-2026

В соцсетях все чаще мелькают фотографии и видео с пчеловодами, откачивающими мед. А значит, для них наступила самая напряженная пора. Каким выдался урожай в этом году и выросли ли цены на «жидкое золото» – об этом «Интертат» поговорил с пчеловодами из разных районов Татарстана.





Урожай меда в Татарстане в 2026 году неплохой, цены выросли не намного

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году пчелы массово гибли в Новошешминском, Аксубаевском и Нурлатском районах»

По словам руководителя общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шауката Хайруллина, нынешний сезон выдался удачным. В то же время по-прежнему серьезной проблемой для отрасли остается гибель пчел из-за обработки полей химикатами.

«Каждый год эта проблема неожиданно обнаруживается в каком-нибудь районе. В этом году массовая гибель пчел произошла в Новошешминском, Аксубаевском и Нурлатском районах. Во всех трех случаях виновник – одна и та же компания. Эти районы не входят в нашу организацию, поэтому сначала к нам не обращались. Но один из новошешминских пчеловодов связался с нами, мы направили к нему специалиста, провели экспертизы. Было подтверждено, что вещество, обнаруженное в ульях, совпадает с тем, которым обрабатывали поля», – рассказал он.

Общественная организация направила предполагаемому отравителю пчел досудебную претензию на 1,8 млн рублей. Если ответа не последует, дело намерены передать в суд.

Шаукат Хайруллин: «Благодаря теплому маю весенний мед получился хорошим» Фото: © «Татар-информ»

Говоря об урожае, Хайруллин отметил, что благодаря теплому маю весенний мед получился хорошим.

«Самый любимый у покупателей мед – липовый. Правда, в южных районах – Нурлатском, Черемшанском, Алькеевском, Сармановском, Актанышском – во время цветения липы шли дожди. В самый благоприятный период пчелы не смогли полноценно собирать нектар, «работали» всего два-три дня, поэтому липового меда здесь получилось меньше. А вот в северных районах – Балтасинском, Кукморском, Сабинском – липа зацвела позже, поэтому урожай оказался лучше. Но в целом липового меда в этом году больше, чем в предыдущие», – поделился он.

По словам руководителя «Пчеловодов Татарстана», в этом году ожидается хороший урожай гречишного меда.

«Гречиха любит влагу. В этом году дождей было достаточно, к тому же она цветет почти месяц. Сейчас начинают цвести рапс и подсолнечник. Рассчитываем, что и подсолнечного меда будет много.

По-прежнему серьезной проблемой для отрасли остается гибель пчел из-за обработки полей химикатами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Липовый мед отличается светло-желтым цветом и характерным слегка терпким вкусом. Гречишный – более темный, насыщенного цвета и очень ароматный. Цвет и вкус меда зависят от растений, с которых он собран, и от местности. В целом меда в этом году будет достаточно», – пояснил он.

По словам Шауката Хайруллина, по сравнению с прошлым годом мед подорожал в среднем на 200–300 рублей. Основные причины – рост цен на топливо и инфляция.

По сравнению с прошлым годом мед подорожал в среднем на 200–300 рублей. Основные причины – рост цен на топливо и инфляция Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В улье полезно всё

Пчеловод Алмаз Шакиров из села Сая Высокогорского района считает, что нынешний урожай немного уступит прошлогоднему.

«Во многих хозяйствах Татарстана пчелы не пережили зиму. Кто-то заново сформировал семьи, а некоторые вообще отказались от пчеловодства», – объяснил он причину.

При этом со спросом, по его словам, проблем нет.

«Неделю назад откачал липовый мед – уже почти всё реализовал. Мы с другими пчеловодами договорились продавать по 3 тысячи рублей за трехлитровую банку, по такой цене и продаю. Для сравнения: на рынках и в магазинах килограмм липового меда стоит около 1400 рублей, а трехлитровая банка может доходить до 6 тысяч», – отметил он.

Шакиров не ограничивается продажей меда.

«Мы делаем бальзамы для губ на основе прополиса. В следующем году хочу попробовать собирать маточное молочко. В Татарстане этим занимаются очень немногие.

«Во многих хозяйствах Татарстана пчелы не пережили зиму. Кто-то заново сформировал семьи, а некоторые вообще отказались от пчеловодства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Маточное молочко – очень сильный природный иммуномодулятор, поэтому злоупотреблять им нельзя. Его принимают курсом по 1 мл в день в течение 25 дней. В Татарстане 1 мл стоит около 700 рублей, то есть полный курс обходится примерно в 18–20 тысяч рублей. Если это дорого, хорошая альтернатива – смесь меда с пергой», – рассказал пчеловод.

Цены, которые предлагает Алмаз Шакиров:

липовый мед – от 700 рублей за 1 кг, трехлитровая банка – 3000–4000 рублей;

мед из дикорастущих цветов – от 530 рублей за 1 кг, трехлитровая банка – 2300–3000 рублей;

гречишный мед – от 530 рублей за 1 кг, трехлитровая банка – 2300–3000 рублей;

мед с сельскохозяйственных полей – от 360 рублей за 1 кг, трехлитровая банка – 1500–2500 рублей;

сотовый мед – от 800 до 1500 рублей за 1 кг.

Фото: предоставлено Гульчачак Мустафиной

«Слава Богу, мед в этом году хороший»

Пчеловод Гульчачак Мустафина из села Кряш-Буляк Ютазинского района также отмечает, что урожай этого года оказался удачным.

Пчеловодством она занимается уже 25 лет, семья содержит около ста ульев.

«Когда-то заниматься пчеловодством было самой большой мечтой моего отца. Но воплотить ее он не успел – тяжело заболел. В начале 2000-х в один из ульев возле дома залетел рой. Тогда мне было 22 года, и я решила: порадую папу. Так и начала интересоваться пчеловодством. Потом это стало моим любимым делом, занимаюсь им до сих пор», – поделилась она.

Семья Мустафиных производит не только мед.

«Мы делаем пыльцу, пергу, сотовый мед, свечи, подарочные наборы, кремы и мази», – перечислила пчеловод.

Цены, которые предлагает Гульчачак Мустафина:

липовый мед – 3300 рублей за трехлитровую банку;

гречишный мед – 2500 рублей за трехлитровую банку;

цветочный мед – 2300–2700 рублей за трехлитровую банку в зависимости от сорта.

В этом году «Пчеловоды Татарстана» создали «Карту проверенных пчеловодов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«До 70 процентов меда в продаже может быть подделкой»

В этом году «Пчеловоды Татарстана» создали «Карту проверенных пчеловодов».

«По статистике, до 70 процентов меда, который продается в магазинах и на маркетплейсах, может быть поддельным. Поэтому мы создали бренд "Мед пчеловодов Татарстана". Запустили сайт, где размещена информация о надежных пчеловодах и их контактные данные.

Если у покупателей возникают вопросы, они могут напрямую связаться с пчеловодом. Как организация, мы отвечаем за качество этого меда. Если покупателя не устроит продукция или будут выявлены недостатки, он может обратиться к нам. В таких случаях мы возвращаем деньги или заменяем мед. Кроме того, к нашей организации могут присоединиться новые пчеловоды – информацию о них мы также размещаем на сайте», – рассказал Шаукат Хайруллин.

Для борьбы с поддельным медом общественная организация призывает пчеловодов объяснять покупателям особенности каждого сорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для борьбы с поддельным медом общественная организация призывает пчеловодов объяснять покупателям особенности каждого сорта.

«Например, рапсовый мед вовсе не плохой. Его особенность в том, что он кристаллизуется уже через одну-две недели. Продавец может смешать его с липовым, чтобы выдать за липовый. Летом ведь мало кто хочет брать уже засахарившийся мед. Люди видят затвердевший мед и думают, что это подделка. На самом деле он натуральный. А вот поддельный, наоборот, долго не кристаллизуется», – пояснил Хайруллин.

Камиля Билалова, «Интертат», перевод с татарского