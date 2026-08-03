Вице-премьер РТ навестил многодетную семью Лисичанска и передал адресную помощь

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с руководителем филиала №11 Республиканского центра социальной защиты населения в Лисичанске Викторией Горбенко навестил многодетную семью Салтыковых. Адресную помощь собрали в гуманитарном центре подшефного РТ города при поддержке Татарстана – по заявке, под конкретные нужды семьи.

В семье трое детей. Самому младшему один год, старшей дочери – семь лет, осенью она идёт в первый класс. Для неё привезли рюкзак и школьные принадлежности. Всем детям передали игрушки, развивающие наборы, детское питание и подгузники для младшего ребенка. Для дома – бытовую технику, продуктовые наборы, наборы бытовой химии, постельное бельё и одеяла.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Сегодня привезли очень много подарков. Дети в восторге. Мало того, они еще и нам с Ринатом Наильевичем подарили подарки, так что мы тоже сегодня едем не с пустыми руками», - рассказала Виктория Горбенко.

По её словам, семья Салтыковых стала уже двенадцатой по счёту, которую посетили в рамках адресной программы поддержки Татарстаном подшефных городов ЛНР. Работа по заявкам многодетных семей Лисичанска продолжается.