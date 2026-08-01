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Общество 1 августа 2026 15:03

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров

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При Сергее Иванове во главе председателя Госкомитета РТ по туризму Татарстан укрепил свои позиции как один из лидеров туротрасли в стране. Таким мнением, комментируя переход Иванова в «Туризм.РФ», поделилась советник мэра по работе в Ассоциации городов стран БРИКС+, экс-глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Считаю, что Сергей Иванов успешно работал на посту руководителя Госкомитета. При нем Татарстан укрепил позиции одного из ведущих туристических регионов России. Среди ключевых результатов я бы отметила развитие инфраструктуры, новых туристических продуктов и продвижение республики», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, преемнику Иванова в Госкомитете предстоит вывести сферу туризма в Татарстане на новый уровень, особенное внимание обратив на развитие сферы вне столицы, и продолжать работать над возвратными туристами.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Сергея Иванова от должности председателя Госкомитета РТ по туризму. По данным «Татар-информа», он станет первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ».

#Сергей Иванов #дарья санникова
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