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Экономика 3 августа 2026 12:54

Бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан» собрал в Казани 200 компаний

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В Казани стартовал бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан», где представители около 200 компаний проведут B2B-встречи. Они смогут найти взаимовыгодные контакты и заключить соглашения, рассказал журналистам вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Сегодня у нас собралось порядка 200 предприятий из Татарстана и Узбекистана. Мы должны нарастить наши объемы выручки и взаимодействия. Когда приезжают бизнесмены, они проводят B2B-встречи, это очень эффективно и дает большой плюс приросту экспорта-импорта между нашими странами», – отметил он.

По его словам, товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном с каждым годом продолжает расти и уже достигает примерно 500 млн долларов.

#Олег Коробченко #татарстан и узбекистан
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