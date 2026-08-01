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Общество 1 августа 2026 13:53

В Нижнекамске не зафиксировано превышений загрязняющих веществ

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По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, по результатам мониторинга за 31 июля 2026 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Все показатели в норме, сообщает пресс-служба НКНХ.

Мониторинг ведется круглосуточно. Контроль осуществляется на семи стационарных постах наблюдения (пять – на территории НКНХ, два – в Нижнекамске на проспекте Вахитова и в селе Прости), а также передвижной эколабораторией на границах санитарно-защитных зон и в жилых кварталах города.

«Анализ проб по основным веществам (бензол, диоксид азота, сероводород и др.) соответствует установленным нормативам. Экологическая обстановка оценивается как стабильная», – говорится в сообщении.

#нижнекамск #минэко РТ #минэкологии и природных ресурсов рт
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