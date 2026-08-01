В Татарстане вырос спрос на услуги красоты

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Жители Татарстана стали на 28,4% чаще интересоваться объявлениями салонов и частных мастеров в сфере красоты за первое полугодие 2026 года. Наиболее заметный рост отмечен в подборе гардероба (почти впятеро), обучении макияжу для себя (более чем вдвое) и биозавивке (+91%), сообщает пресс-служба Авито.

По полученной информации, летом спрос на такие услуги особенно высок – в июне он вырос на 11,2%. Возможность онлайн-записи считают важной 28% россиянок. Стоимость подбора гардероба начинается от 4 тыс. рублей за одну встречу, имидж-консультации – от 2,9 тыс., услуг стилиста – от 2,6 тыс. Интерес к подбору одежды под мероприятие вырос на 18,5%.

Согласно сообщению, спрос на макияж увеличился на 59,9%. Экспресс-макияж стал популярнее на 82,2%, вечерний – на 56,4%, креативный – на 38,9%. Стоимость экспресс-макияжа начинается от 1,9 тыс. рублей, вечернего – от 2,5 тыс., креативного – от 2,9 тыс. Курсы по макияжу для себя подорожали более чем вдвое, цена начинается от 5,5 тыс. рублей за урок.

Спрос на женские стрижки вырос на 52,6%, мужские – на 23,4%. «Ботокс» для волос стал популярнее на 72,1%, биозавивка – на 91%, кератиновое выпрямление – на 74,8%. Стоимость «ботокса» начинается от 2,5 тыс. рублей, биозавивки – от 3 тыс., кератинового выпрямления – от 2,6 тыс. Стрижка челки подорожала на 11,7%, цена начинается от 300 рублей.