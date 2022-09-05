Сразу три школьницы из Казани прошли предварительный кастинг в шоу «Голос. Дети»

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов

Сразу три девочки из Казани прошли предварительный кастинг в музыкальном шоу «Голос. Дети-10»: одна из них спела сольно, а две другие исполнили композицию дуэтом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

После предварительного отбора Елизавета Нафиева, Ольга Косарева и Элина Нигматуллина примут участие в очном отборочном этапе на «Первом канале».

Юные вокалистки обучаются в Центре внешкольной работы Приволжского района под руководством заслуженной артистки РТ Элеоноры Калашниковой. По словам наставницы, ее подопечные уже привыкли выходить на сцену, долгое время девочки выступают как фолк-проект «Ежевика».

Педагог также отметила, что одной из главных особенностей девочек является уникальный тембр и большой диапазон голосов.

Сейчас идет подбор репертуара на основную часть кастинга, который пройдет в Москве в ближайшее время. В следующем этапе девушки будут бороться за места в командах наставников на «слепых прослушиваниях».