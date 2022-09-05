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Культура
5 сентября 2022  18:35

Сразу три школьницы из Казани прошли предварительный кастинг в шоу «Голос. Дети»

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Сразу три школьницы из Казани прошли предварительный кастинг в шоу «Голос. Дети»
Фото: Администрация Вахитовского и&nbsp;Приволжского районов

Сразу три девочки из Казани прошли предварительный кастинг в музыкальном шоу «Голос. Дети-10»: одна из них спела сольно, а две другие исполнили композицию дуэтом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

После предварительного отбора Елизавета Нафиева, Ольга Косарева и Элина Нигматуллина примут участие в очном отборочном этапе на «Первом канале». 

Юные вокалистки обучаются в Центре внешкольной работы Приволжского района под руководством заслуженной артистки РТ Элеоноры Калашниковой. По словам наставницы, ее подопечные уже привыкли выходить на сцену, долгое время девочки выступают как фолк-проект «Ежевика». 

Педагог также отметила, что одной из главных особенностей девочек является уникальный тембр и большой диапазон голосов. 

Сейчас идет подбор репертуара на основную часть кастинга, который пройдет в Москве в ближайшее время. В следующем этапе девушки будут бороться за места в командах наставников на «слепых прослушиваниях».

#голос дети
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