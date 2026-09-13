Роскачество объяснило, какие растительные продукты улучшают память

Руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала RT, как скорректировать рацион для улучшения памяти. По ее словам, при упоминании питания для мозга многие вспоминают рыбу и омега-3, однако растительные продукты не менее важны – они содержат комплекс веществ, необходимых для эффективной работы нейронов.

Махова пояснила, что антиоксиданты из ягод защищают клетки от повреждений, магний из орехов и зелени помогает нервной системе справляться со стрессом, а витамины группы B из круп и бобовых отвечают за энергию для мозга.

Темные ягоды – черника, голубика и ежевика – защищают нервные клетки от разрушения и помогают мозгу быстрее восстанавливаться после интенсивной работы. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и рукола, а также орехи и семена успокаивают нервную систему и улучшают передачу сигналов между нейронами благодаря магнию.

Бобовые – нут, чечевица и фасоль – дают энергию без резких скачков сахара, что позволяет дольше сохранять концентрацию. Цельнозерновые крупы и брокколи дополняют список, поддерживая здоровье нервной системы в целом.

Специалист рекомендовала выстраивать каждый прием пищи по простой схеме: половину тарелки заполнять овощами и зеленью, четверть – цельнозерновыми продуктами, еще четверть – источником белка.

Для заметного эффекта достаточно включать эти продукты в рацион ежедневно: горсть ягод или орехов в качестве перекуса, порцию салата из листовой зелени к обеду и гарнир из бобовых или цельнозерновых круп два-три раза в неделю. По словам Маховой, это поможет поддерживать работу мозга в любом возрасте.

При регулярном употреблении первые изменения в концентрации внимания можно заметить уже через две-три недели, добавила специалист.