Минпросвещения РФ исключает использование ИИ младшеклассниками

Методические рекомендации Минпросвещения России по работе педагогов с искусственным интеллектом исключают применение нейросетей учащимися начальной школы. На это обратила внимание директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Хлытина, передает ТАСС.

Вместе с тем в средней школе допускается использование ИИ «для поиска информации, объяснения сложных понятий, проверки гипотез», а в старших классах его «можно применять при организации проектно-исследовательской деятельности (например, для обработки больших массивов данных, визуализации результатов работы для представления аудитории)», объяснила специалист.

Помимо прочего, эксперт подчеркнула, что рекомендации запрещают применение искусственного интеллекта при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Кроме того, педагог вправе ограничить работу с нейросетями при выполнении заданий, нацеленных на развитие творческого мышления, навыков анализа или аргументации.

Рекомендации профильного ведомства вместе с тем предлагают возможные варианты применения ИИ по каждому школьному предмету. Созданные с помощью нейросетей дидактические материалы должны в обязательном порядке критически анализироваться учителем, добавила собеседница агентства.