Фигуристка Трусова рассказала о планах на сезон

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Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Телеграм-канале поделилась планами на предстоящие выступления.

По ее словам, общие планы на будущее намечены, график тренировок выстроен, спортсменка работает в привычном режиме. Следующим этапом сезона она назвала контрольные прокаты, а дальше предпочитает не загадывать.

6 сентября Трусова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Японии. Она представила показательную программу по мотивам сериала «Очень странные дела». Четверной лутц фигуристка исполнила первым элементом, после чего выполнила тройной риттеберг, тройной сальхов, каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов + двойной аксель, а также сольный двойной аксель. За выступление она набрала 146,14 балла, в сумме – 221,06 балла.

Зимой 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры. В августе она получила нейтральный статус.