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На главную ТИ-Спорт 13 сентября 2026 01:00

Артига подвел итог матча с ЦСКА

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Артига подвел итог матча с ЦСКА
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Москве в восьмом туре РПЛ ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча закончилась ничьей – 1:1. После матча с журналистами поговорил наставник клуба из Татарстана Франк Артига:

– Матч начался эмоционально. Мы получили численное преимущество, с этим преимуществом мы контролировали ход игры, создавали моменты. Но стоит учесть индивидуальное мастерство игроков ЦСКА. За счет этого ЦСКА создавал несколько опасных моментов. Могли проиграть как мы, так и ЦСКА.

– Какой был изначальный план – до удаления?

– Мы понимали, что ЦСКА может запрессинговать. Поэтому к тройке центральных защитников мы расположили еще одного защитника. После удаления, по ходу игры мы освежили фланги.

– Ваше мнение о ситуации с Иваном Олейниковым?

– Мне не хотелось бы говорить о конкретных именах. Могу сказать, что я не участвую в переговорах. Я стараюсь помогать. Но предпочёл бы не комментировать данные темы. Что касается Олейникова, то думаю, соответствующие наши службы проведут анализ. Я тренер «Рубина» и для меня мои игроки самые лучшие. Вместе мы будем биться на полную, – сказал Артига.

В девятом туре казанцы в гостях сыграют с «Родиной» – 16 сентября.

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