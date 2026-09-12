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На главную ТИ-Спорт 12 сентября 2026 21:52

Теннисистка Пушкарева уступила Сунь Синьжань в финале юниорского US Open

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Теннисистка Пушкарева уступила Сунь Синьжань в финале юниорского US Open
Фото: © «Татар-информ» ​

Российская теннисистка Анна Пушкарева проиграла китаянке Сунь Синьжань в финальном матче юниорского US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу китайской спортсменки.

Пушкарева стала первой россиянкой за 16 лет, дошедшей до финала на юниорском US Open. В 2010 году победительницей турнира стала Дарья Гаврилова, обыгравшая Юлию Путинцеву. Позднее Гаврилова выступала за Австралию, Путинцева – за Казахстан.

Пушкаревой 17 лет, она занимает 971-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является пятой ракеткой мира среди юниорок в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В 2026 году она выиграла юниорский Уимблдон.

#теннис
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