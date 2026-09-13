В Татарстане в воскресенье местами ожидаются дожди и до +19 градусов
В воскресенье, 13 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...11 градусов, днем — +14...19 градусов.
В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +16...18 градусов.