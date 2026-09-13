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Общество 13 сентября 2026 06:00

В Татарстане в воскресенье местами ожидаются дожди и до +19 градусов

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В Татарстане в воскресенье местами ожидаются дожди и до +19 градусов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

В воскресенье, 13 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...11 градусов, днем — +14...19 градусов.

В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +16...18 градусов.

#погода в рт
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