Моторин подвел итог игры с ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. После игры с журналистами поговорил нападающий клуба из столицы Татарстана Даниил Моторин::

– Мы разберем эту игру с главным тренером и командой на теории, и посмотрим, чего нам не хватило. Разберем и будем готовиться к следующей игре.

– Почти весь матч играли в большинстве, почему так мало моментов создали?

– На разборе посмотрим, что не получилось и что нао исправить.

– Пока не получается выдавить Сиве из старта. Как считаешь, в чем надо прибавлять?

– Во многих качествах. Но я отмечу Сиве – Жак после ухода Даку много забивает. Тяжело его вытеснить. У нас здоровая конкуренция – растет он, расту я.

– Чувствуешь доверие Артиги?

– Да, главный тренер выпускает, доверяет. Я полностью отдаюсь игре. И стараюсь оправдать ожидания.



– Летом не было желания уйти из «Рубина» в аренду?

– Нет. Я был нацелен закрепиться здесь и получать игровое время именно тут, – сказал Моторин.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с «Родиной» 16 сентября.