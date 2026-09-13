Моторин подвел итог игры с ЦСКА
Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. После игры с журналистами поговорил нападающий клуба из столицы Татарстана Даниил Моторин::
– Мы разберем эту игру с главным тренером и командой на теории, и посмотрим, чего нам не хватило. Разберем и будем готовиться к следующей игре.
– Почти весь матч играли в большинстве, почему так мало моментов создали?
– На разборе посмотрим, что не получилось и что нао исправить.
– Пока не получается выдавить Сиве из старта. Как считаешь, в чем надо прибавлять?
– Во многих качествах. Но я отмечу Сиве – Жак после ухода Даку много забивает. Тяжело его вытеснить. У нас здоровая конкуренция – растет он, расту я.
– Чувствуешь доверие Артиги?
– Да, главный тренер выпускает, доверяет. Я полностью отдаюсь игре. И стараюсь оправдать ожидания.
– Летом не было желания уйти из «Рубина» в аренду?
– Нет. Я был нацелен закрепиться здесь и получать игровое время именно тут, – сказал Моторин.
В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с «Родиной» 16 сентября.