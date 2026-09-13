Юкич рассказал, как себя чувствует после матча с ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. После игры с журналистами поговорил полузащитник казанцев Александар Юкич:

– Как здоровье?

– Если честно, я не знаю, что у меня сейчас болит. Как сказать - стопа, лодыжка. Посмотрим, как будет завтра-послезавтра.

– Долго играли в большинстве. Почему не получилось реализовать?

– У нас были хорошие моменты. Я помню у Арройо, у себя, у Сиве. Их было три-четыре. Мы их не забили. Надо анализировать и готовиться к «Родине».

– Тебя заменили – ты не мог продолжать игру?

– К сожалению, нет. Я попробовал две-три минуты. Но У меня была слишком большая боль, я не мог помогать команде. У нас есть хорошие запасные, поэтому я решил замениться.

– Франк всегда эмоционален. Что сказал в раздевалке?

– Сказал, что у нас были хорошие моменты, к сожалению не забивали. Сказал попробовать хорошо восстановиться, потому что у нас за четыре дня будет еще одна игра. Она очень важная для нас, – сказал Юкич.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с «Родиной» 16 сентября.