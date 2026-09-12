В ГД предложили упростить перерасчет платы за некачественное содержание домов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить для жильцов процедуру уменьшения платы за некачественное содержание многоквартирного дома управляющей компанией. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что если управляющая компания не выполняет работу, за которую жители платят ежемесячно, у человека должна быть реальная возможность платить меньше. Сейчас такое право предусмотрено, но на практике жильцу зачастую приходится самому фиксировать нарушение, обращаться в УК, добиваться составления актов и затем отдельно требовать уменьшения платы.

По мнению Аксененко, если нарушение уже подтверждено, процедура должна работать значительно проще. Он подчеркнул, что при установлении факта невыполнения работ или ненадлежащего содержания общего имущества уменьшение платы должно происходить максимально автоматически, а человек не должен несколько раз доказывать одно и то же.