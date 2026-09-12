Минпросвещения РФ: ученики 1-4-х классов не должны использовать ИИ в школах

Ученикам 1-4-х классов не разрешается использовать искусственный интеллект в школах, тогда как школьники 5-11-х классов могут применять его для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ.

Согласно документу, на уровне начального общего образования сервисы ИИ учениками самостоятельно не применяются.

В 5-9-х классах педагог может допустить использование обучающимися сервисов искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.

Ученики 10-11-х классов, помимо этого, могут применять ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности: для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания визуальных материалов для представления результатов исследований.

Уточняется, что педагог вправе ограничить использование технологий ИИ при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.

Кроме того, не допускается использование ИИ при проведении промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении иных заданий, предусматривающих обязательную личную демонстрацию обучающимся планируемых результатов обучения.