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Общество 13 сентября 2026 01:46

В Госдуме рассказали о гранте до 10 млн рублей на открытие пекарни в селе

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Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что государство выделяет до 10 млн рублей на открытие пекарни в сельской местности. По его словам, для одобрения необходимо сверить регистрацию в реестре МСП.

Депутат пояснил, что микро- или малая пекарня на сельской территории с выпуском до трех тонн в сутки может получить грант до 10 млн рублей, покрывающий до половины проекта, либо возмещение части затрат на оборудование и специальный транспорт. Для заявки нужно проверить регистрацию в реестре МСП, место работы, виды деятельности и допустимые расходы, подготовить бизнес-план и подтвердить наличие собственных средств. Сумму помощи определят итоги отбора и соглашение.

Говырин отметил, что грант можно тратить на размещение туристов. По его словам, средства выделяются фермерам, работающим в небольшой агломерации больше года.

#грант #Депутат Госдумы РФ #мсп #село
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