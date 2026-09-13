В Госдуме рассказали о гранте до 10 млн рублей на открытие пекарни в селе

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что государство выделяет до 10 млн рублей на открытие пекарни в сельской местности. По его словам, для одобрения необходимо сверить регистрацию в реестре МСП.

Депутат пояснил, что микро- или малая пекарня на сельской территории с выпуском до трех тонн в сутки может получить грант до 10 млн рублей, покрывающий до половины проекта, либо возмещение части затрат на оборудование и специальный транспорт. Для заявки нужно проверить регистрацию в реестре МСП, место работы, виды деятельности и допустимые расходы, подготовить бизнес-план и подтвердить наличие собственных средств. Сумму помощи определят итоги отбора и соглашение.

Говырин отметил, что грант можно тратить на размещение туристов. По его словам, средства выделяются фермерам, работающим в небольшой агломерации больше года.