Объявлена угроза атаки БПЛА на Челны, Нижнекамск, Заинск и Елабугу

Объявлена угроза атаки беспилотников на Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск и Елабугу. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Заинск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане 13 сентября в 1.53. В 2.33 была объявлена угроза атаки вражеских БПЛА на Казань и Зеленодольск. Прозвучали сирены. В аэропортах Татарстана действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.