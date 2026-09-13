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Происшествия 13 сентября 2026 03:42

Объявлена угроза атаки БПЛА на Челны, Нижнекамск, Заинск и Елабугу

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Объявлена угроза атаки беспилотников на Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск и Елабугу. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Заинск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане 13 сентября в 1.53. В 2.33 была объявлена угроза атаки вражеских БПЛА на Казань и Зеленодольск. Прозвучали сирены. В аэропортах Татарстана действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

#атака БПЛА #бпла #беспилотники
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