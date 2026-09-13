Воздушная тревога в Казани – в столице РТ прозвучали сирены

В связи с угрозой атаки вражеских беспилотников на Казань и Зеленодольск прозвучали сирены.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане 13 сентября в 1.53. В 2.33 была объявлена угроза атаки вражеских дронов на Казань и Зеленодольск.

Напомним, жителя Зеленодольска оштрафовали за публикацию видео с пролетом БПЛА над предприятием района.

Что делать при атаке БПЛА – руководство от МЧС

Если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал. При нахождении на улице надо найти ближайшее здание или подземный переход и укрыться в нем. Крайне важно не находиться в прямой видимости беспилотника.

Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту ее часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае.

Нельзя распространять фото и видео беспилотников в соцсетях – это может помочь противнику повторить атаку. Материалы лучше передать сотрудникам полиции, а о самих беспилотниках сообщать на номер 112.

Не стоит также пользоваться средствами связи, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к взрыву беспилотника, осколки которого также могут таить в себе опасность.