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Общество 13 сентября 2026 03:13

Вассерман: нейросети в школе мешают развитию самостоятельного мышления

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что использование нейросетей в школе лишает детей возможности развивать самостоятельное мышление. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, искусственный интеллект не дает достоверных знаний и не гарантирует правильного хода рассуждений, поэтому не должен становиться для школьников основным инструментом.

Вассерман отметил, что задача школы – не только давать конкретные знания, но и учить ребенка думать самостоятельно. Нейросети, считает депутат, должны использоваться исключительно как вспомогательный инструмент.

Он добавил, что полностью исключить обращение детей к ИИ невозможно, однако сначала школьникам необходимо научиться рассуждать без «машинных костылей».

#Депутат Госдумы РФ #искусственный интеллект #школьники
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