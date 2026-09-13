Вассерман: нейросети в школе мешают развитию самостоятельного мышления

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что использование нейросетей в школе лишает детей возможности развивать самостоятельное мышление. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, искусственный интеллект не дает достоверных знаний и не гарантирует правильного хода рассуждений, поэтому не должен становиться для школьников основным инструментом.

Вассерман отметил, что задача школы – не только давать конкретные знания, но и учить ребенка думать самостоятельно. Нейросети, считает депутат, должны использоваться исключительно как вспомогательный инструмент.

Он добавил, что полностью исключить обращение детей к ИИ невозможно, однако сначала школьникам необходимо научиться рассуждать без «машинных костылей».