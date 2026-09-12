Оперный певец Абдразаков открыл в Казани цикл юбилейных концертов ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр РТ (ГАСО РТ) в этом году празднует 60-летие. Сегодня в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся концерт, который запустил цикл его юбилейных программ. А солировал в этот вечер оперный певец, Народный артист России Ильдар Абдразаков.

Оркестр открыл концерт произведением «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского в оркестровке Николая Римского-Корсакова. Затем Абдразаков исполнил «Песни и пляски смерти» Мусоргского и произведения Дмитрия Шостаковича – «Сатиры», а также «Антиформалистический раёк» вместе с Казанским молодежным хором «Генезис».

««Антиформалистический раёк» – очень интересное произведение. Для меня здесь ближе драматический спектакль. Мне кажется, что это произведение-шутка. Оно сегодня звучит как классическое произведение, которое исполняли великие певцы до меня и мои коллеги. Очень рад, что мы записали Шостаковича с Александром Сладковским и его оркестром и как сатиру», – рассказал журналистам Абдразаков.

По его словам, была проделана большая работа, включая несколько репетиций. «Я рад, что мы с Александром Витальевичем мыслим одинаково и дышим одинаково. Когда это все происходит совместно, то музыка получается единой. Музыка нас объединяла и вдохновляла», – подчеркнул певец.

Бессменный худрук и главный дирижер оркестра Александр Сладковский назвал казанскую программу премьерой. «Потому что мы это с Ильдаром Амировичем не исполняли ни разу. Мы это записали летом. Все уже собрано, смонтировано. Скоро выйдет на площадках. Считайте, что это предпрезентация», – уточнил он.

Сладковский добавил, что концерт посвящен в том числе 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, которое отмечается 25 сентября. Он также заметил, что Ильдару Абдразакову 26 сентября исполнится 50 лет. «Вот к этим двум событиям мы и готовились», – продолжил дирижер.

Сотрудничество оркестра с Абдразаковым он охарактеризовал как «очень серьезное и плодотворное».

«Сегодня – первый концерт в цикле юбилейных. И я рад, что выхожу на сцену с этим выдающимся, великим маэстро, который приедет в этом сезоне к нам и как дирижер. Я это анонсирую. Я могу доверить Ильдару Амировичу свой потрясающий оркестр. Для меня это большая честь», – заявил Сладковский.

В ответ Абдразаков поблагодарил его за доверие. «Обещаю, что подготовлюсь, и это будет великое произведение любимого всем миром композитора Россини», – сказал он.

Ведущим вечера выступил российский актер театра и кино Петр Татарицкий. До начала концерта он зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«За 60 лет своей деятельности Государственный академический симфонический оркестр РТ стал символом культурной жизни республики и получил заслуженное признание. Высокое мастерство, смелые проекты и верность художественным идеалам утвердили коллектив в числе ведущих симфонических оркестров стран», – говорится в приветствии Раиса РТ.

Минниханов также отметил, что под руководством Народного артиста России, Народного артиста РТ Александра Сладковского коллектив уверенно развивается, реализуя масштабные проекты и достойно продолжая лучшие традиции отечественного исполнительского искусства.

Первый концерт юбилейной программы зрители приняли восторженно. После бурных аплодисментов и криков «браво и бис» Абдразаков и оркестр исполнили фрагмент произведения «Антиформалистический раёк».

Следующие концерты юбилейного цикла состоятся 1 октября и 18 ноября. Октябрьский будет посвященн в том числе открытию 61-го концертного сезона, а ноябрьский – 120-летию со дня рождения Натана Рахлина.