Бесплатно отучиться на права: кто может в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Получение водительского удостоверения требует обязательного обучения в автошколе, а его стоимость может оказаться существенной для семейного бюджета. Однако у некоторых жителей Татарстана есть возможность освоить навыки вождения и подготовиться к экзаменам бесплатно. Кто может воспользоваться такой мерой поддержки и что для этого необходимо сделать – в материале «Татар-информа».

Кому доступно бесплатное обучение

Воспользоваться бесплатной подготовкой к получению водительских прав могут жители Татарстана, которые официально имеют статус безработного и состоят на учёте в Центре занятости населения (ЦЗН).

С 2024 года список граждан, претендующих на обучение за счёт государства, стал шире. В него вошли:

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, если они не имеют официального места работы и зарегистрированы в ЦЗН;

– жители, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста;

– выпускники организаций среднего профессионального образования, которым водительское удостоверение требуется для трудоустройства по специальности.

Государственная программа предусматривает подготовку водителей по категориям B и C. Перед началом обучения необходимо получить медицинскую справку, подтверждающую возможность управления транспортом, а также убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

Как оформить обучение через центр занятости

Чтобы претендовать на бесплатное обучение, гражданину сначала необходимо обратиться в Центр занятости населения и оформить соответствующий статус. Для этого потребуются паспорт, трудовая книжка, документ об образовании при его наличии, а также сведения о доходах за три последних месяца.

Подать заявление можно двумя способами: дистанционно через портал «Работа в России» либо при личном обращении в подразделение ЦЗН.

После регистрации заявителю предстоит консультация со специалистом центра занятости. Сотрудник поможет определить подходящее направление подготовки и подобрать программу обучения с учётом конкретной ситуации гражданина.

Что оплачивает государство

При прохождении обучения гражданину не требуется самостоятельно оплачивать основные образовательные расходы. За счёт государства предоставляются:

– теоретическая подготовка по правилам дорожного движения;

– практические занятия по вождению на автодроме и на городских дорогах;

– необходимые учебные материалы и пособия.