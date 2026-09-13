При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли двое человек

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При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 2 человека, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Нижнекамск ранним утром в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате налета повреждения получили, как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», – рассказала она.

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. В случае необходимости организовать для жителей поврежденных квартир временное размещение. С учетом погодных условий, оперативно застеклить окна.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке, службы города ведут работу по ликвидации последствий.