Предстоящие выборы Раиса Республики Татарстан – событие, которое определит вектор развития региона на годы вперед. Это не просто процедура волеизъявления, а исторический шанс для каждого жителя напрямую повлиять на свое будущее и будущее своих детей. Участие в выборах – это гражданский долг, право и возможность выбрать лидера, который не только продолжит курс на устойчивое развитие, но и приумножит уже достигнутые успехи.

Это гражданская ответственность и исторический момент

Впервые в истории Татарстана будет избираться Раис республики. Само это слово, пришедшее из многовековой традиции тюркских и восточных культур, где «раис» означало «глава», «предводитель», «лидер», говорит о многом. Выбор именно его – символичное обращение к историческим корням, к традициям, подчеркивающее особый статус и ответственность руководителя республики перед ее народом. Это придает происходящему особый – исторический вес. Каждый голос становится кирпичиком в фундаменте будущего Татарстана, возводимого на прочном основании его уникальной истории и идентичности.

Участие в выборах – это право каждого повлиять на то, кто будет принимать ключевые решения в следующие годы. Прийти на избирательный участок – значит проявить уважение к себе, к своей республике и к ее будущему. Это возможность выбрать стабильность, развитие и преемственность.

Это стратегическое видение и доказанная эффективность

Выбирая Рустама Минниханова, мы выбираем не обещания, а реальные, осязаемые результаты, достигнутые под его руководством.

За прошедшие годы Татарстан под его началом не просто устоял перед лицом глобальной пандемии и санкционного давления, но и уверенно укрепил свои позиции как один из ключевых экономических драйверов России. Республика стабильно входит в топ-10 регионов страны по ключевым показателям – от объема промышленного производства и строительства до сельского хозяйства. Объем валового регионального продукта впервые в истории превысил 5,2 трлн рублей. Но главное – Минниханов доказал, что экономический рост не самоцель, а инструмент.

Его стратегия, в центре которой всегда находится человек, напрямую отражается на татарстанцах. Уровень безработицы в республике один из самых низких в стране (1,8%), а средняя зарплата за пять лет выросла в два раза. Это руководство, основанное на ответственности, стратегическом планировании и доказанной компетентности.

Это социальные приоритеты и стремление к благополучию каждого

Рустам Минниханов за годы своего руководства выстроил одну из самых сильных в России систем социальной поддержки. Особый акцент всегда делается на адресности и поддержке самых уязвимых категорий: семей с детьми, малоимущих, людей с ограниченными возможностями. Благодаря такому подходу Татарстан занимает второе место в стране по самому низкому уровню бедности.

Здоровье и образование стали настоящим приоритетом: за последнее десятилетие построено и капитально отремонтировано более 1,5 тыс. медицинских объектов, включая 779 современных ФАПов в селах. Республика – первый регион в ПФО по доступности онкопомощи, а благодаря расширенному неонатальному скринингу удалось значительно снизить младенческую смертность.

В Татарстане за пять лет построено 48 школ и 59 детских садов, а результаты ЕГЭ наших школьников стабильно выше среднероссийских. Это прямое инвестирование в человеческий капитал, в благополучие каждой семьи.

Это рост качества жизни здесь и сейчас

Визитной карточкой политики Минниханова стала масштабная работа по благоустройству, заложившая стандарты для национального проекта. Программы обновления общественных пространств и «Наш двор» кардинально преобразили города и села республики. Появились новые парки, набережные, бульвары, современные детские и спортивные площадки. Важно, что комфортная и безопасная среда стала доступна не только жителям Казани или Набережных Челнов, но и малых городов, поселков и сел.

Казань вошла в тройку крупнейших городов России с самой комфортной городской средой, а сама республика лидирует в ПФО по этому показателю. Это курс на человекоцентричный подход, где развитие экономики и инфраструктуры является инструментом для повышения качества жизни каждого отдельного человека.

Это уверенное будущее с развитием инфраструктуры

Голосуя за Минниханова, мы голосуем не только за его уже свершившиеся достижения, но и за четкий, продуманный план на будущее.

В 2025 году по его инициативе в Татарстане стартовали две масштабные программы, которые закладывают основу для будущего качества жизни на годы вперед. Первая – программа модернизации коммунальной инфраструктуры с бюджетом 11,7 млрд рублей. В ее финале планируется модернизировать 136 объектов, что улучшит качество услуг для более чем миллиона татарстанцев.

Вторая программа касается комплексной модернизации улично-дорожной сети с объемом финансирования более 79 млрд рублей. Работы охватили ключевые агломерации и дороги в районных центрах и сельских поселениях, что улучшит логистику, безопасность и комфорт передвижения.

Эти проекты – логичное продолжение курса: сначала республика создавала новые общественные пространства, теперь настала очередь модернизации «базовой» инфраструктуры, обеспечивающей повседневный комфорт.

Это ваш выбор и ваше будущее

Выборы – это момент истины, когда мы сообща определяем свою судьбу. Рустам Минниханов за годы своего руководства показал умение слушать людей и принимать решения для улучшения их жизни. Его программа построена на реальных достижениях и обоснованных планах, а главный приоритет – создание комфортных условий для всех жителей Татарстана.

Голос за него – это голос за стабильность, развитие и заботу о будущем республики, где каждый человек важен и может рассчитывать на поддержку. Приходите в ближайшее воскресенье, 14 сентября, на выборы и сделайте осознанный выбор – проголосуйте за продолжающееся процветание Татарстана, проголосуйте за Рустама Минниханова.

Штаб общественной поддержки

Рустама Минниханова