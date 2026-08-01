Ильфар Хасанов рассказал о связи турнира «Туган Батыр» с исламской традицией

Фото: © Елизавета Волкова / «Татар-информ»

Проведение турнира «Туган Батыр» способствует возрождению традиции стрельбы из лука. Об этом на пресс-подходе на V Всероссийском турнире по стрельбе из традиционного лука заявил Первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.

«13 августа после захода солнца наступает месяц Раби аль-авваль – месяц рождения пророка Мухаммада. Нам очень отрадно, что именно это соревнование проходит в преддверии благословенного месяца, месяца рождения пророка», – сказал Хасанов.

Хасанов также отметил, что стрельба из лука и другие виды традиционной подготовки занимают важное место в исламской культуре. По его словам, пророк Мухаммад призывал мусульман владеть навыками стрельбы, верховой езды и плавания.

«Умение стрелять из лука в исламе относится к благим делам. Каждый мусульманин должен уметь стрелять, владеть этим навыком. Это одна из сунн, которая имеет значение и для нашей религии, и для нашего народа», – сказал первый заместитель муфтия Татарстана.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия помогают сохранять культурные традиции татарского народа и одновременно объединяют людей разных национальностей и языков.

«Сегодня мы видим, как наш народ сохраняет себя, свою самобытность, культуру и религию. Такие мероприятия – это, безусловно, красивые и важные события. Они объединяют татарский народ, а также представителей других национальностей и языков и становятся одним из проявлений этого единства. Это очень значимое мероприятие, и, иншАллах, оно будет продолжаться 10, 15, 30 лет», – заключил Ильфар хазрат Хасанов.