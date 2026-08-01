В зеленодольских «Полукамушках» появятся фонтан и яблоневый сад

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В историческом квартале «Полукамушки» в Зеленодольске полностью восстановили шесть домов, еще несколько объектов находятся на разных стадиях реконструкции. Об этом «Татар-информу» рассказал главный архитектор города Дамир Шакиров.

По его словам, работы по благоустройству территории идут параллельно с восстановлением исторической застройки. В прошлом году в квартале обустроили транзитные маршруты, выполнили мощение, установили опоры освещения и систему видеонаблюдения. Инвесторы продолжают приводить в порядок здания: где-то уже восстановлены деревянные этажи, где-то завершены кровельные работы, а часть домов подготовлена к дальнейшей реконструкции.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Сейчас за 15 объектами закреплены около шести инвесторов.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но это частные инвестиции. Все стараются, мы со своей стороны просим ускоряться, потому что благоустройство территории не останавливается», – отметил Шакиров.

Часть восстановленных зданий уже получила новых резидентов. В одном из домов разместилось архитектурное бюро, в другом работает агентство недвижимости. Ранее в квартале открылось кафе, которое сейчас временно приостановило работу.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

До конца года в «Полукамушках» планируют завершить очередной этап благоустройства. Здесь появятся фонтан, детские площадки, малые архитектурные формы, качели, скамейки и система автополива. Особое внимание уделят озеленению территории.

«Самое важное – озеленение. Мы хотим сохранить атмосферу старых палисадников: проектом предусмотрены плодовые деревья, яблоневый сад и даже небольшой общественный огород, где жители смогут выращивать овощи и зелень», – рассказал главный архитектор.

С 31 июля по 6 августа в Зеленодольске также проходит очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Архитекторы и урбанисты из разных регионов страны разрабатывают предложения по сохранению исторической среды «Полукамушек» и наполнению квартала новыми общественными функциями с учетом его культурного наследия и запросов жителей.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Мы рассчитываем получить концептуальные предложения по функциональному наполнению объектов и территории. Лучшие решения, которые предложат участники хакатона, планируем воплотить в жизнь», – подчеркнул Дамир Шакиров.

Исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске включает 26 домов, построенных в конце XIX века для инженерно-технического персонала Паратского металлургического завода. Свое название квартал получил после надстройки деревянных вторых этажей над каменными первыми: дома стали наполовину каменными, наполовину деревянными.



Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

После расселения жителей часть зданий пришла в запустение. Восемь домов первой линии по улице Энгельса, имеющих статус объектов культурного наследия местного значения, были восстановлены за счет бюджета Татарстана, после чего жители вернулись в свои квартиры. Остальные 18 домов были расселены и постепенно восстанавливаются с привлечением частных инвесторов.

В 2025 году проект благоустройства квартала стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В «Полукамушках» создают общественное пространство с сохранением исторической застройки, прогулочными маршрутами, озеленением и новыми общественными функциями.