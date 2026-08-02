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На главную ТИ-Спорт 2 августа 2026 20:47

Сборная Татарстана завоевала бронзу на регбийном турнире Спартакиады

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Сборная Татарстана завоевала бронзу на регбийном турнире Спартакиады
Фото: Минспорта РТ

На Центральном стадионе Казани с 1 по 2 августа прошли соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках Спартакиады народов России. В турнире приняли участие 15 команд из разных регионов страны, сообщает Минспорта РТ.

Победителем стала сборная Москвы, второе место заняла команда Московской области. Регбисты Татарстана поднялись на третью ступень пьедестала, одержав победу в матче за бронзу над Пензенской областью со счетом 19:14.

В полуфиналах Москва переиграла сборную Татарстана со счетом 26:12, Московская область одолела Пензенскую область – 17:12. В финале москвичи разгромили подмосковных регбистов – 47:0.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что Казань открыла череду соревнований Спартакиады мужским регбийным турниром. По его словам, на протяжении двух дней зрители наблюдали яркую борьбу сильнейших спортсменов на Центральном стадионе. Он подчеркнул, что бронза турнира – достойный результат, и поблагодарил команду, тренерский штаб за самоотдачу, а болельщиков – за горячую поддержку.

Итоговое положение команд:

1. Москва – 100 очков,

2. Московская область – 80,

3. Татарстан – 60,

4. Пензенская область – 50,

5. Красноярский край – 40,

6. Ростовская область – 30,

7. Санкт-Петербург – 27,

8. Калининградская область – 24,

9. Волгоградская область – 21,

10. Липецкая область – 18,

11. Краснодарский край – 15,

12. Новосибирская область – 12,

13. Пермский край – 9,

14. Курская область – 6,

15. Челябинская область – 3.

Соревнования в Казани стали частью II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 1 августа по 30 сентября. В рамках Спартакиады разыгрываются медали в 44 видах спорта, участвуют более 12 тыс. спортсменов. Казань принимает турниры по 11 видам, включая регби-7, греблю на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивную гимнастику, пулевую стрельбу, конный спорт и другие дисциплины.

#регби-7 #сборная Татарстана #спартакиада
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