news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 августа 2026 10:59

В казанском парке Победы проходит митинг в честь Дня ВДВ

Читайте нас в
Телеграм
В казанском парке Победы проходит митинг в честь Дня ВДВ
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В казанском парке Победы прошел митинг в честь Дня воздушно-десантных войск. Около пятисот десантников собрались сегодня вместе для того, чтобы отметить памятный день.

«Дорогие друзья, мне очень приятно поздравить вас сегодня с этим замечательным праздником, Днем воздушно-десантных войск!» – поздравил участников митинга генерал-майор Александр Бородин.

На мероприятии пели песни, прошли показательные выступления, а почетные гости сказали теплые слова.

Митинг в честь Дня воздушно-десантных войск традиционно проходит в парке Победы уже несколько лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

#день вдв #митинг
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Создатели «Туган Батыра» планируют построить «Туганленд»

1 августа 2026
Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

1 августа 2026
Новости партнеров