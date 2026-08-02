В казанском парке Победы проходит митинг в честь Дня ВДВ

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В казанском парке Победы прошел митинг в честь Дня воздушно-десантных войск. Около пятисот десантников собрались сегодня вместе для того, чтобы отметить памятный день.

«Дорогие друзья, мне очень приятно поздравить вас сегодня с этим замечательным праздником, Днем воздушно-десантных войск!» – поздравил участников митинга генерал-майор Александр Бородин.

На мероприятии пели песни, прошли показательные выступления, а почетные гости сказали теплые слова.

Митинг в честь Дня воздушно-десантных войск традиционно проходит в парке Победы уже несколько лет.