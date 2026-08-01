Артига поделился эмоциями после победы над «Акроном»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига подвел итоги победного матча против «Акрона».

«В больших клубах, каким без сомнений является «Рубин», после того, как в первом туре было поражение, важна реакция. Важно не свалиться в отрицательную динамику. Важно приложить все силы, чтобы добиться победы. С этой ментвльностью и психологией, с этими сверхусилиями мы вышли на матч. С самой первой минуты ребята все это показали.

Первый тайм провели великолепно. Во втором нам пришлось сложнее. И это нормально, потому что соперник уступал в счете и стремился всеми силами отыграться. Хочу поблагодарить всю свою команду за сверхусилия и отдачу», – сказал Артига журналистам.

Добавимм, следующий матч «Рубин» проведет в Кубке России против «Родины» 4 августа.