Импорт сжиженного природного газа в Европу в июле достиг минимума за два года

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в июле снизился до 8,4 млрд кубометров. Это самый низкий показатель за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поставки СПГ с терминалов в газотранспортную сеть Евросоюза в июле сократились на 26% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В последний раз такой объем импорта фиксировали в сентябре 2024 года.

Пик поставок пришелся на март, когда европейский импорт СПГ достиг исторического максимума. После этого показатель снижался каждый месяц. В апреле объем поставок оказался на 7% ниже мартовского, в мае — еще на 11% относительно апреля, в июне снижение составило 9,2% к маю, а в июле — 16,9% к июню.

При этом производство СПГ в России продолжает расти. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2026 года оно увеличилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,2 млн тонн. В июне выпуск СПГ вырос на 12,5% в годовом выражении и достиг 2,6 млн тонн. Рост производства отмечается каждый месяц с начала года.

На динамику российского производства повлияли низкие запасы газа в европейских подземных хранилищах в начале года. Весной дополнительным фактором стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого экспорт СПГ из стран Персидского залива почти полностью остановился. На этом фоне в марте российские поставки СПГ в Европу достигли исторического максимума.

Еврокомиссия при этом продолжает курс на отказ от российских энергоносителей. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен 30 июня на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз не планирует возобновлять импорт российского газа. ЕС реализует программу RePowerEU, которая предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Ограничения на поставки российского СПГ начнут действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 30 сентября 2027 года.