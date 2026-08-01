На празднике «Я выбираю небо» семья узнала пол ребенка с помощью вертолета

На празднике «Я выбираю небо» в Казани семья Мансуровых из Казани узнала пол будущего ребенка. Розовую краску в небе распылил вертолет Ансат.

«Это наш первый ребенок. Мы познакомились в 2017 году, а в 2019 поженились. Мы написали письмо в очереди на УЗИ с просьбой организовать гендер-пати на празднике. Очень поражены тем, какой формат был выбран, очень счастливы», – отметил отец ребенка Рустам Мансуров.

В шутку он добавил, что если бы это оказался мальчик, то назвал бы его Ансат – в честь вертолета, который сообщил пол ребенка. Молодую семью поздравил и вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Правда, он не угадал и пришел с голубым букетом.

«Когда мне сказали, что будет гендер-пати, я был уверен, что будет мальчик, но не угадал. Но все еще будет, у меня самого пять детей, и мальчик был только на третий и четвертый раз», – улыбнулся Коробченко.