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Политика 1 августа 2026 17:40

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме «мышлением негодяя»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине «мышлением негодяя».

«Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым – это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать», – сказал Константинов РИА Новости.

По словам главы крымского парламента, заявления Зеленского необходимо рассматривать через призму военных действий. «Мир ему не нужен», – подчеркнул Константинов.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока нет конкретных планов по возвращению Крыма, поскольку приоритетом остается сохранение жизней украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.

#Крым #Владимир Зеленский
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