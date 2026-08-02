Правительство Армении ушло в отставку после начала работы нового парламента

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства в первый день работы парламента нового созыва. Соответствующий указ глава государства подписал в соответствии с конституцией страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно основному закону Армении, в день первого заседания нового Национального собрания правительство подает президенту заявление об отставке. После этого глава государства должен назначить премьер-министром кандидата, которого выдвигает парламентское большинство.

Таким образом, правительство формально уходит в отставку после начала работы нового созыва парламента, однако состав кабинета может сохраниться. Ожидается, что действующий премьер-министр Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении.