Премьер Молдавии Тофан заявил, что уйдет в отставку в сентябре 2029 года

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что планирует покинуть свой пост в сентябре 2029 года и после этого не намерен продолжать политическую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства сообщил, что рассчитывает проработать на этой должности до сентября 2029 года, после чего хочет вернуться к обычной жизни. Он подчеркнул, что не считает себя политиком и не собирается им становиться.

По словам Тофана, трех лет работы достаточно, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Молдавии и заключить соглашение о вступлении страны в Евросоюз к 2028 году. Премьер также призвал членов правительства отказаться от политических амбиций и сосредоточиться на решении конкретных задач.

Тофан получил предложение возглавить правительство после коррупционного скандала в окружении Президента Молдавии Майи Санду и ее правящей партии. На фоне этого скандала прежний премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Оппозиция отказалась участвовать в предложенных президентом консультациях по формированию нового кабинета министров.