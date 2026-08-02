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Общество 2 августа 2026 08:49

Приемная кампания на платные места в вузы завершится 30 сентября

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Приемная кампания на платные места в вузы завершится 30 сентября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приемная кампания на платные места в российские вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

При этом сроки приема на бюджетные места зависят от уровня образования. По программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится 29 августа, а на программы магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня.

#приемная кампания в вузы #абитуриенты
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