Француз Жеа обыграл Шаповалова в финале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе

Фото: tennis-russia.ru

Француз Артюр Жеа обыграл канадца Дениса Шаповалова в финале турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе. Призовой фонд соревнований составил 900 тыс. долларов, сообщает РИА Новости.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Жеа. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

21-летний француз занимает 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для Жеа этот финал стал первым в карьере на турнирах ATP. Победа над Шаповаловым принесла ему дебютный титул в туре.

Шаповалов занимает 68-е место в мировом рейтинге.