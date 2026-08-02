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Общество 2 августа 2026 13:23

Двух украинок заставили извиняться за прослушивание русской музыки

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Две женщины публично извинились за прослушивание музыки на русском языке во Львовской области Украины. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошел в Дрогобыче. Две компании отдыхали в соседних беседках, при этом одна из них слушала музыку на русском языке. Отдыхающие попросили женщин выключить музыку, однако те отказались и объяснили, что всю жизнь говорят по-русски. Между компаниями произошел конфликт, после чего на место вызвали полицию.

Позже женщины записали видео с извинениями. Они заявили, что больше не будут слушать такую музыку. При этом находившийся за кадром мужчина подсказывал им, что именно следует говорить.

После событий 2014 года украинские власти начали проводить политику, направленную на отказ от советского исторического наследия и ограничение использования всего, что связано с Россией, в том числе русского языка. На Украине действуют нормы законодательства, регулирующие использование русского языка в различных сферах общественной жизни.

#русский язык #музыка #Украина
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