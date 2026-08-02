В августе россияне увидят солнечное и лунное затмения

В августе россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение, а затем небольшие фазы лунного затмения. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, 12 августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет территорию России. Полная фаза начнется около 20:00 на полуострове Таймыр в труднодоступных местах, где Луна полностью закроет Солнце. Далее лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии, а затем в Испанию.

Согалсно сообщению, в европейской части России затмение будет частным. Наибольшая фаза (более 80%) достигнет Мурманска, Петрозаводска, Пскова и Санкт-Петербурга. Южнее затмение будет практически не видно либо в очень малой фазе. Максимальная фаза наступит в 20:46 по московскому времени.

28 августа состоится частное лунное затмение. Лучше всего его увидят на восточном побережье Северной Америки, в Южной Америке и Антарктиде. В европейской части России, по словам Алексеева, будут заметны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе Луны около 5 утра.