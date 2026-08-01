В Татарстане определили победителей этапа Кубка Раиса РТ по фиджитал-спорту

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В Казани прошел очередной этап «II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» по фиджитал-спорту. В соревнованиях приняли участие 10 команд, в состав которых вошли 60 ветеранов СВО из 17 муниципальных образований республики.

Турнир начался с церемонии открытия. Участников и гостей поприветствовали представители Министерства спорта РТ, Исполнительного комитета Казани, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан и ИТ-парка.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Алсу Арсланова отметила, что фиджитал-спорт объединяет физическую подготовку и цифровые технологии.

«Фиджитал-спорт – это синтез классической физической подготовки и цифровых технологий, символ нового времени, где реальность и виртуальность переплетаются. И именно вы, люди, прошедшие через боевые действия, демонстрируете, что для вас нет непреодолимых рубежей – ни на поле боя, ни на игровой арене. Год назад мы дали старт первому Кубку. Тогда мы закладывали традицию. Сегодня мы видим, как она крепнет», – сказала она.

Программа соревнований включала два этапа. Сначала команды соревновались в компьютерном симуляторе Counter-Strike 2, затем участники переходили к физической части – лазерному бою на площадке ИТ-парка. Такой формат позволил оценить не только навыки работы в цифровой среде, но и скорость реакции, тактическое мышление и физическую подготовку спортсменов.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Одним из участников турнира стал ветеран СВО Артур Шабакаев. После тяжелого ранения и ампутации ноги он прошел курс протезирования и реабилитации, а затем вернулся к активной жизни и спорту. На соревнованиях он выступил в составе команды в дисциплине Counter-Strike 2 и принял участие в лазертаге.

«Эмоции невероятные. Когда выходишь на поле, забываешь обо всем. Ты просто играешь, соревнуешься, чувствуешь командный дух. Лазертаг требует быстроты реакции и тактического мышления, умения читать действия соперника. Мы доказали и всем и прежде всего себе, что жизнь продолжается, и она может быть яркой и насыщенной, несмотря на все испытания», – отметил Артур Шабакаев.

По итогам девятичасовых соревнований победителем этапа стала команда Retro Squad, представляющая Казань, Высокогорский и Заинский районы. Второе место заняла команда «Туган» из Казани, Апастовского и Пестречинского районов. Третье место досталось сборной Лаишевского и Нижнекамского районов.

Муниципальные этапы «II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» проходят в районах республики. Финальные соревнования состоятся в декабре в Казани. Следующий этап турнира пройдет 8 августа – участники будут соревноваться в игре нарды.